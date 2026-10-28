威尔康奈尔医学院的研究人员描述了一种机制：编码BAF复合体亚基的基因发生突变，这类突变约见于20%的人类癌症病例中，并可能促进细胞恶性生长。正如News-Medical报道，这些突变会改变DNA对调控蛋白CTCF的可及性，而CTCF会影响基因组的三维组织。

基因活性如何变化

BAF复合体调控细胞核内的基因活性。编码其亚基的基因突变可在多种肿瘤类型中发现，包括淋巴瘤以及乳腺癌、卵巢癌和肝癌。

研究人员使用了多种BAF功能受损的细胞和动物模型。他们发现，复合体功能丧失会使大量DNA区域开放，以供CTCF结合。

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通常，CTCF如同一种分界标记：它将DNA划分为不同区域，并控制基因与调控元件之间的相互作用。BAF缺失时，CTCF在基因组数千个位点的结合会增强。这会大范围改变DNA的环状结构和折叠，扰乱基因与调控其功能的元件之间通常的接触，并使基因活性向与更快细胞分裂相关的方向改变。

潜在治疗靶点

在动物模型中，删除CTCF可逆转BAF功能丧失的后果。研究团队还提供了患者数据分析的证据，支持CTCF在具有BAF突变的癌症中的作用：CTCF异常与患者更好的治疗结果相关。

科学家发现，PBAF和ISWI复合体是CTCF的重要伙伴，删除它们同样会阻断BAF突变的效应。该研究发表于2026年10月28日的《自然》杂志，作者将CTCF、PBAF和ISWI视为未来治疗具有此类突变癌症的潜在靶点。

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