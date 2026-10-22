在英国埃克塞特大学领导下，研究人员分析了近百万份全基因组序列，并描述了人群中典型的遗传变异数量和遗传风险。这项研究于10月22日发表在《Genome Medicine》期刊上，News-Medical报道。

该团队使用了英国UK Biobank和美国All of Us研究的数据。科学家强调，遗传变异是正常现象：发现一个与疾病相关的变异，本身并不意味着一个人一定会出现这种状况。

基因组中的数百万个变异

根据作者的估算，每个人的基因组包含约500万个变异——即人与人之间不同的DNA片段。其中约1万个会改变基因序列。这类改变尤其可能与乳糖不耐受或对药物的反应有关，但往往在生物学上是中性的。

每个人还拥有1至3个此前与严重遗传疾病相关的罕见变异，以及约50个临床意义尚未确定的罕见变异。研究人员指出，许多与疾病相关的变异并不会导致某个具体个体患病。在解读基因检测结果时，应考虑症状、家族史以及其他临床和环境因素。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

风险评估与新突变

科学家还分析了28种常见状况的多基因风险评分，其中包括糖尿病、心血管疾病和精神分裂症。这类评分考虑了可能影响患病概率的已知遗传因素。分析结果显示，大多数人可能会被归入大约三种状况的高遗传风险组。与此同时，这项工作并未研究参与者的健康状况。

在与父母一同被纳入生物样本库的参与者中，研究人员在其基因组中平均发现约63个父母双方DNA中都不存在的新变异。这些突变大多发生在父亲的精子中，部分发生在母亲的卵细胞中。其数量会随父亲年龄增长而增加——每年约增加1.2个变异。

作者指出，两个生物样本库的参与者主要具有西欧血统，因此，要进一步完善这些结论，需要来自更多样化人群的数据。

关注我们在