华盛顿州立大学的研究人员描述了一种可能增强天然抗病毒防御的细胞机制。据News-Medical报道，在实验室研究中，加入重组ISG15蛋白后，细胞对感染的抵抗力显著增强。

ISG15蛋白的作用

科学家重点研究了ISG15蛋白，其在细胞内的产生会在病毒感染期间增加。此前，该蛋白也曾在细胞外被发现，但其在这种环境中的功能仍不明确。

研究团队发现，细胞外ISG15能够激活一条此前未被描述的抗病毒信号通路。它有助于在病毒扩散前使邻近细胞做好抵抗感染的准备。研究人员指出，在感染期间，该通路会自然激活，但激活水平较低。

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呼吸道合胞病毒实验

这一效果是在研究呼吸道合胞病毒，即RSV时得到证实的。这种病毒可导致婴儿、老年人和免疫系统较弱者出现严重病程。在尚未发表的研究中，该实验室还观察到这条通路对甲型流感病毒和副流感病毒具有抗病毒作用。

该研究发表于《Cell Communication and Signaling》期刊。该项目由研究生Lindsay Grace Miller和Sudiksha Pandit与富布赖特项目博士后研究员Kim Lam Chiok共同领导，她们来自Santanu Bose教授的实验室。科学家们正在将这一方法开发为潜在的抗病毒制剂，大学创新与创业团队则正致力于该技术的专利保护和商业化。

这一方法并非直接针对病毒蛋白，而是旨在增强宿主细胞的防御机制。研究人员还在研究，这一机制是否可用于癌症、神经系统疾病及其他非传染性疾病的研究。

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