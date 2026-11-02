匹兹堡大学和UPMC的研究人员发现，肺动脉高压患者对记忆力和注意力下降的诉求，可能与大脑中的特定变化和炎症有关。研究结果于11月2日发表在《Journal of Clinical Investigation》期刊上，News-Medical报道。

肺动脉高压是指肺部血管内压力升高。其常见表现包括呼吸短促、胸痛和头晕。研究作者指出，患者也经常出现执行功能障碍和记忆问题。

大脑变化

科学家分析了脑部磁共振成像扫描结果和血液样本。他们将大型公共卫生数据库的数据与规模较小的UPMC患者群体数据进行了比较。在两个群体中，肺动脉高压患者均出现显著的脑组织丢失，以及小脑与额叶之间连接减弱。这些区域参与记忆、注意力和规划。

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在患有其他心脏、肺部或精神疾病的人群中，未发现类似变化。作者得出结论称，这些差异也无法用血氧水平低、心脏功能不佳或用于治疗肺动脉高压的药物来解释。

NCOA7基因的作用

进一步的遗传和实验室分析将小脑炎症与NCOA7基因的一个变异联系起来。此前，这一变异已与肺动脉高压中的血管炎症和较差的生存机会相关联；约四分之一患有该疾病的患者携带这一变异。

在肺动脉高压患者和小鼠的小脑组织中，研究团队观察到小胶质细胞——大脑的免疫细胞——过度活跃的迹象，以及神经元的变化。在同时患病且缺失NCOA7基因的小鼠中，小脑损伤比仅患有肺动脉高压的动物更严重。研究结果表明，存在一种用于筛查未来认知问题风险的潜在生物标志物，并指出炎症可能成为治疗研究的一个方向。

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