匹兹堡大学的科学家建立了免疫检查点抑制剂引发的免疫副作用模型。免疫检查点抑制剂是癌症免疫治疗的一种类型。研究人员将这类并发症与调节性T细胞的不稳定性联系起来；调节性T细胞通常会抑制过度的免疫反应。

据News-Medical报道，免疫检查点抑制剂会解除对T细胞的限制，帮助它们攻击肿瘤。同时，在部分患者中，被激活的免疫细胞可能攻击健康组织。根据药物类型，这类免疫副作用发生在20%至40%的患者中，而接受这些药物的人中最多有25%会出现严重并发症，可能需要住院并停止治疗。

小鼠模型

为模拟这些反应，研究人员在治疗开始前两周及治疗期间，给小鼠喂食西方型饮食，即低纤维、高脂肪和高加工碳水化合物饮食。这些动物产生了出现副作用的倾向，其调节性T细胞则因压力变得不稳定。

作者还在采集自出现严重免疫副作用患者的调节性T细胞中发现了这种不稳定性的迹象。在未出现此类并发症的患者中，则没有观察到这一现象。

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饮食与微生物组

在小鼠实验中，恢复调节性T细胞的稳定性显著降低了免疫副作用的严重程度。这是通过仅在这些细胞中阻断一种免疫信号蛋白、改用高纤维饮食或添加代谢物来实现的。

食用西方型饮食的小鼠，其肠道微生物组发生的变化与患有免疫治疗相关炎症的人群中观察到的变化相似。将这些小鼠的微生物组移植给食用高纤维饮食的动物，会引发肠道炎症。此外，将食用西方型饮食患者的微生物组移植给无菌小鼠，会加重免疫副作用的严重程度。

这项工作发表在《Cell》期刊上。接下来，该团队计划研究药物的组织特异性靶点，这类药物或可在不降低抗肿瘤免疫治疗效果的情况下减轻或消除副作用。

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