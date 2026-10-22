在西班牙，由马拉加大学领导的研究人员发现，非洲埃博拉病毒疫情的出现与大尺度气候波动之间存在统计关联，而这些波动可能发生在距离中非数千公里之外的地区。正如News-Medical报道，研究结果发表在《Stochastic Environmental Research and Risk Assessment》期刊上。

分析49次疫情

研究作者收集了1976年至2025年非洲49次埃博拉疫情的数据，并将其与26项气候波动指数进行了对比。科学家使用截至2018年的数据建立模型，并在2019年至2025年检验这些模型能否预测新的疫情。

与疫情分布关联尤为显著的有四项指标：加勒比海海表温度指数、偶极子模态指数、准两年振荡和太平洋年代际振荡。太平洋年代际振荡在模型中出现得最频繁，且据作者评估，它是模型最重要的宏观气候因素。

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监测信号

研究人员强调，遥远的气候指标并不是埃博拉的直接原因。在他们看来，大尺度波动可能改变非洲的天气条件，包括降水状况，并影响可能提高疫情发生概率的生态条件。

科学家认为，这类信号可能在潜在事件发生前六至十二个月用于流行病学监测。同时，他们指出，该方法的预测能力目前仍然有限，因此在没有进一步研究的情况下，不能成为独立的预测系统。

刚果民主共和国疫情数据

报道援引刚果民主共和国国家公共卫生研究所的数据称，在5月开始的疫情中，截至9月26日已登记超过8000例确诊感染病例和3901例死亡。马拉加大学团队希望建立一个可更新的风险预测系统，将野生动物、森林砍伐、宏观气候和当地天气条件纳入考量。

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