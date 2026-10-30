日本广岛大学的研究人员与国际同事发现，YAP和TAZ蛋白的过度活跃可能帮助肿瘤细胞逃避免疫攻击。正如News-Medical报道，这些蛋白的活性同时与细胞基因组不稳定性以及PD-L2表达增强有关；PD-L2是一种抑制T细胞攻击的蛋白。

肿瘤如何抑制T细胞

YAP和TAZ参与调控细胞生长。它们的活性尤其受到Hippo信号通路中LATS1和LATS2调节因子的抑制。当细胞失去LATS1/2时，YAP/TAZ活性会升高。此前，这些蛋白已被关联到促进肿瘤生长，但其在逃避免疫反应中的作用研究得较少。

在针对头颈部鳞状细胞癌细胞的实验室实验中，LATS1/2的缺失提高了肿瘤细胞对经基因工程改造、能够识别EGFR蛋白的T细胞攻击的抵抗力。去除PD-L2会使此类细胞更容易受到T细胞攻击，这表明该蛋白在免疫逃逸中发挥作用。

与此同时，LATS1/2的缺失伴随着更高的基因组不稳定性、DNA损伤以及突变数量增加。作者认为，这些变化可能使肿瘤细胞更容易被CD8+ T细胞识别。

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与免疫治疗的关联

科学家还分析了1662名患有不同类型晚期癌症、接受免疫检查点抑制剂治疗的患者数据。与没有这些改变的肿瘤相比，在Hippo通路选定基因——FAT1、NF2、LATS1、LATS2和YAP1——中存在改变的肿瘤，与接受此类治疗后更好的总生存期有关。这些肿瘤也记录到更多突变和更高的肿瘤突变负荷指标。

作者强调，临床分析并不能证明YAP/TAZ激活、PD-L2与更好治疗结果之间存在因果关系。该数据集没有同时测量YAP/TAZ活性、PD-L2水平以及肿瘤中免疫细胞的浸润情况。

该研究发表在《Communications Biology》期刊上。科学家推测，Hippo通路改变及其相关的YAP/TAZ过度激活，未来可能成为筛选接受免疫检查点抑制剂治疗患者的预测性标志物。这些结论在用于临床前仍需在独立患者群体中得到验证。

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