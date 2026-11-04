波士顿儿童医院的科学家发现，ZFX 基因调控许多与自闭症相关基因的活性，并可能是女性相对免受该状况严重症状影响的因素之一。发表在《Nature》期刊上的研究结果，由 News-Medical 报道。

基因的共同反应

由遗传学与基因组学部门负责人克里斯托弗·沃尔什领导的团队，在人类细胞模型中研究了一系列与自闭症相关的基因。在大多数情况下，不同基因的异常会引起基因活性中类似的变化。

研究人员将这一现象称为转录组趋同。根据他们的观察，一个与自闭症相关基因活性的降低，会伴随许多其他此类基因活性的降低。作者认为，这或许能够解释为何不同基因中的罕见突变可能导致该状况的类似表现。

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X 染色体的作用

作者还研究了与所谓女性保护效应之间可能存在的联系。根据材料中引用的数据，自闭症在男性中的发生率是女性的四到五倍。

女性拥有两条 X 染色体，但在每个细胞中，其中一条染色体上的大多数基因会被关闭。与此同时，超过 60 个 X 染色体基因可避免这一过程，其中包括 ZFX。因此，女性的 ZFX 表达更高，因为该基因在两条 X 染色体上都会表达。

研究人员发现，ZFX 调控许多与自闭症相关基因的表达。他们认为，女性中较高的 ZFX 活性可能会减轻此类基因突变的影响。作者推测，这未来可能为开发同时针对多种遗传机制的疗法带来机会，但这一方法仍需要进一步研究。

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