马克斯·德尔布吕克分子医学中心和汉堡-埃彭多夫大学医学中心的科学家在人体皮肤类器官中追踪了1型单纯疱疹病毒，即HSV-1，在细胞之间的传播。一项发表于《Science Advances》期刊的研究显示，不同类型的细胞对感染的反应不同，News-Medical报道。

三维皮肤模型

研究人员使用了带有毛囊的皮肤类器官。这一三维模型再现了人类皮肤的许多特征，包括表皮和真皮细胞、毛囊以及类神经元细胞。与平面细胞培养不同，它能够同时追踪多个层次和组织类型中的感染。

在感染早期，在真皮成纤维细胞——即结缔组织细胞——中检测到了大量病毒。在表皮下层的基底角质形成细胞以及数种毛囊细胞中，即使附近存在被感染的细胞，病毒载量也相对较低。HSV-1较晚才到达毛囊和感觉神经元，作者认为，这可能表明这些细胞对病毒具有一定的内在抵抗力。

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感染边界的信号

该团队将成像与空间转录组学相结合。空间转录组学是一种在保留细胞在组织中位置的同时确定单个细胞基因活性的方法。这使得研究人员能够分析病毒刚刚到达新细胞的区域。

在这一感染边界，真皮成纤维细胞激活了对HSV-1作出反应的IER3基因。基底角质形成细胞增强了IRF3的表达，IRF3是抗病毒防御的调节因子。科学家还发现，激活免疫系统的TNF信号分子家族成员出现了空间协调的激活。

未来，含有免疫细胞和血管的类器官模型可能有助于研究HSV-1进入神经之前的控制、细胞抑制病毒能力的差异，以及与感染和炎症相关的组织损伤。

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