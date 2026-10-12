研究人员开发了一套名为EpiScreen的人工智能系统，该系统可根据电子病历中的非结构化记录，帮助区分癫痫与心因性非癫痫性发作。这项回顾性研究涵盖来自两家医疗机构的13,633份患者记录，News-Medical报道。

医疗记录分析

研究人员使用Beth Israel Deaconess医疗中心MIMIC-IV数据库中的3,451份记录，以及明尼苏达大学临床数据存储库中的10,182份记录，对EpiScreen进行训练和验证。数据标签与医生记录的最终诊断相对应。分析未纳入同时患有癫痫和心因性非癫痫性发作的患者。

该系统基于多个经过调整、可处理医学文本的大型语言模型开发而成。表现最佳的EpiScreen版本在同一机构内测试时，ROC曲线下面积最高达到0.992；使用另一家机构的数据进行验证时，最高达到0.980。该指标反映了模型在不同分类阈值下区分两种状况的能力。

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有神经科医生参与的评估

在对300个病例进行的回顾性评估中，4个医疗团队分析了患者记录，这些团队由6名神经科住院医师和2名资深医生组成。EpiScreen单独使用时，分类准确率达到81.0%。在没有系统协助的情况下，资深医生的准确率为81.7%，住院医师团队的准确率为76.3%至79.3%；这些结果之间未记录到具有统计学意义的差异。

当向医务人员展示人工智能预测结果以及记录中对算法结论影响最大的句子时，住院医师团队的准确率提高至87.7%至89.0%，资深医生的准确率提高至89.3%。同时，并非所有诊断都通过视频脑电图得到确认，视频脑电图是区分这些状况的诊断标准。

作者将EpiScreen视为在进行确认性检查前支持临床决策的工具，而非替代该检查。要评估该系统在日常医疗实践中的表现，还需要开展实时前瞻性研究。

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