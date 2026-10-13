研究人员开发了CMS-NAS系统，可根据脑电图数据预测癫痫发作。该系统结合了卷积神经网络、Mamba和脉冲神经网络，并自动搜索旨在平衡预测准确性与模型规模的模型架构，News-Medical报道。

结合三类网络

全球约有5000万人患有癫痫。脑电图能够实时记录大脑的电活动，并用于疾病的诊断和监测。同时，这类信号具有非平稳性、噪声干扰，且不同人之间存在显著差异，这使得人工解读变得困难。

在CMS-NAS框架内，开发人员创建了两个混合模块——ConvSpike和MambaSpike。它们在用于预测发作的搜索空间中结合了卷积神经网络、Mamba和脉冲神经网络的元素。

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基于脑电图数据搜索模型

首先，该系统利用短时傅里叶变换将多通道脑电图信号转换为时频表示。随后，它生成一组可能的架构，对每个架构进行训练和评估。性能更好的模型会通过交叉和变异被选中，以创建后续世代。

搜索空间包含约1.74 × 10¹⁷种可能的架构。为评估预测结果，研究人员使用了AUC、敏感性、发作间期脑电图每小时假阳性触发频率，以及与随机预测的比较。更高的AUC和敏感性数值，以及更低的误报率，被认为是更好的指标。

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