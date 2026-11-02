Weill Cornell Medicine 的研究人员开发了一种实验性化合物，其对酶 TNKS2 的抑制作用约为对相关酶 TNKS1 的30倍。在早期临床前实验室试验中，该化合物抑制了部分或完全丢失 TNKS1 的癌细胞生长，但不影响 TNKS1 水平正常的细胞，News-Medical 报道。

WNT 信号传导中的靶点

该策略针对 WNT 信号通路。该通路的过度活跃几乎存在于所有结直肠癌病例中，超过半数乳腺癌病例中也有这一特征，肝脏、肺部、前列腺、皮肤、骨骼和妇科器官肿瘤中也有相当大比例如此。

此前，科学家试图通过阻断支持这一通路的两种相关酶——TNKS1 和 TNKS2——来影响 WNT 信号传导。然而，这种干预也可能损害健康细胞。实验性坦克酶抑制剂已显示出副作用，在早期临床试验中限制了给药剂量。

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利用 TNKS1 缺失

该团队发现，许多肿瘤在发展过程中会发生大规模 DNA 缺失，其中一种常见缺失可能会删除 TNKS1 基因。由于 TNKS2 能够执行类似功能，这对癌细胞而言并不关键。同时，这种缺失使肿瘤细胞依赖于 TNKS2。

研究人员首先使用遗传学方法，通过选择性抑制 TNKS2 证实了这种依赖性。随后，他们开发了一种化合物设计方法，考虑到两种酶之间的细微结构差异，因为它们的活性位点几乎完全相同。

在培养皿测试中，该化合物抑制了部分或完全丢失 TNKS1 的癌细胞生长，但不影响该酶水平正常的细胞生长。研究作者计划开发具有更好药物特性的下一代化合物，并在完成的临床前试验成功后进入临床研究。

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