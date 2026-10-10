瑞典卡罗琳斯卡学院及其关联医院的团队发现，MEHP——常见增塑剂DEHP在人体内转化后形成的产物——在实验室条件下改变了人类卵巢组织样本细胞中的基因表达。这些变化可能表明该物质会影响细胞的正常功能。该研究发表在《eBioMedicine》期刊上，ScienceAlert报道。

DEHP，即邻苯二甲酸二（2-乙基己）酯，被添加到材料中以使其具有柔韧性。它尤其用于PVC管道、保鲜膜、浴帘、医用导管和睫毛胶。DEHP通过食物或水等进入人体后，会经酶促转化为MEHP。此前的体外研究和动物研究表明，这种代谢物可能扰乱内分泌系统，并可能影响生育能力。

对七名捐赠者组织的实验

科学家在实验室中培养了来自七名捐赠者的卵巢组织样本。其中五人在作为性别肯定医疗一部分的卵巢切除手术期间提供了组织，另外两人的样本则是在计划性剖宫产时进行活检时获取。所有捐赠者均没有卵巢疾病病史，且在组织采集时均不吸烟，尽管其中几人此前曾吸烟。

在六天内，研究人员以不含MEHP的溶剂，或浓度为每升20.51纳摩尔及其一千倍的MEHP处理样本。作者将较低浓度称为具有流行病学相关性，即更符合现实暴露水平的浓度。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

胶质细胞可能具有敏感性

研究人员利用单细胞测序，详细分析了一名23岁捐赠者组织的反应。他们在所研究的全部七种细胞类型中，记录到了对照组与MEHP暴露组之间的基因表达差异。在其中大多数细胞类型中，表达发生改变的基因数量随着该物质剂量增加而上升。

这些变化涉及与维持细胞结构、黏附及氧化磷酸化相关的通路——氧化磷酸化是能量产生的重要组成部分。MEHP暴露还降低了细胞彼此相互作用的能力，且在较高浓度下这种影响更强。

该研究的资深作者、生殖生物学家保利娜·达姆迪莫普卢指出，胶质细胞——最近在卵巢中发现的神经系统细胞——可能对MEHP尤其敏感。作者强调，应在更多人的组织中重复这些结果。尤其是，接受性别肯定手术的五名捐赠者已接受雄激素治疗三至八年，这可能影响卵巢的状况。

关注我们在