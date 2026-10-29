洛杉矶UCLA Health乔恩森综合癌症中心的研究人员发现，在制备工程化T细胞期间暂时激活p53蛋白，可能增强其抗肿瘤活性。实验室测试显示，这些细胞能更有效地杀死黑色素瘤细胞，并显示出免疫反应可能更持久的迹象，News-Medical报道。

如何测试这一方法

研究结果发表在《Frontiers in Immunology》期刊上。科学家取用人类T细胞，并用纳夫替麦定进行处理。纳夫替麦定是一种阻断MDM2蛋白的研究性药物。正常情况下，MDM2会抑制p53水平，因此阻断MDM2会提高p53活性。

随后，研究人员对T细胞进行基因改造，使其能够识别存在于某些黑色素瘤细胞上的蛋白。研究人员比较了经处理和未经处理细胞的发育情况、能量特征以及杀死肿瘤细胞的能力。研究人员利用专门的成像设备对这一过程进行了近七天的观察。

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耗竭迹象更少

使用纳夫替麦定制备的T细胞更常转变为中央记忆T细胞。这类细胞在再次遇到其靶标后，具有更强的存活和增殖能力。它们还显示出更少的耗竭分子标志；耗竭是指免疫细胞逐渐失去增殖和攻击肿瘤能力的状态。

此外，经处理的细胞拥有更大的能量储备，并且更常产生干扰素-γ和颗粒酶B，这些蛋白参与协调免疫攻击和摧毁靶细胞。实验开始约40小时后，它们杀死癌细胞的效率开始高于未经处理的T细胞，并将这一优势保持至观察结束。

剂量很重要

研究人员指出，效果取决于药物浓度。较低浓度的纳夫替麦定有助于形成记忆T细胞，且不会显著减少存活细胞数量；而在较高浓度下，死亡的细胞更多。研究作者推测，在细胞疗法的生产阶段加入此类药物，可能无需额外的基因改造即可改善现有的CAR-T和TCR疗法。

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