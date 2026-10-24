研究人员发现，免疫系统的变化可在炎症性肠病确诊前十年通过血液检测到。研究结果于10月19日在西班牙巴塞罗那举行的UEG Week 2026上公布，ScienceDaily报道。这类疾病包括克罗恩病和溃疡性结肠炎——与消化道持续性炎症相关的慢性疾病。

十年间的样本分析

科学家分析了来自500人的2,000份血清样本。样本组包括200名后来被诊断为克罗恩病的参与者、200名后来发展为溃疡性结肠炎的人，以及100名在年龄和性别方面可比的健康参与者。

研究人员获得了参与者在确诊时采集的样本，以及确诊前约两年、四年和十年采集的样本。团队研究了针对约35.7万种抗原的抗体反应，这些抗原与细菌、病毒、食物和免疫系统有关。样本中共发现123,980种独特抗体。

后来患病的人群中，抗体多样性低于健康参与者。两种疾病的不同免疫特征在确诊前十年就已被记录到。

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不同的疾病特征

后来被诊断为克罗恩病的人对疱疹病毒和细菌鞭毛蛋白表现出升高的抗体反应——鞭毛蛋白是某些细菌鞭毛结构的一部分。这一特征在确诊时发现患有复杂性克罗恩病或回肠受累的参与者中尤为明显。同时，随着确诊时间临近，对有荚膜细菌的反应下降。

对于溃疡性结肠炎，研究人员记录到另一种特征：对疱疹病毒和自身抗原的反应增强，同时对有荚膜病原体的反应减弱。基于确诊前最多十年获得的抗体特征，机器学习模型以0.90的AUC将未来的克罗恩病病例与健康对照组区分开来，对溃疡性结肠炎的AUC为0.84。对于区分未来复杂性克罗恩病病例与较不复杂病例，AUC为0.85。

作者强调，该方法尚未准备好用于常规筛查。下一步应在独立且更多样化的人群中验证结果，并评估将此类检测与遗传、临床及其他血液指标结合使用的价值。

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