美国芝加哥大学的研究人员发现，通常穿鞋的人与习惯赤脚行走的人，其距骨内部结构存在差异。研究人员在利用高分辨率显微计算机断层扫描分析样本后得出这一结论，News-Medical报道。

比较了56具骨骼

由汉娜·法雷尔领导的团队研究了40名来自现代后工业社会、经常穿鞋者的距骨。他们将这些样本与16名习惯赤脚行走的原住民样本进行了比较：其中13人来自印度洋的安达曼群岛，2人来自南部非洲，1人来自中部非洲。样本由伦敦自然历史博物馆提供。

研究人员在穿鞋者的距骨后部发现了更多的骨小梁组织，即松质骨组织。作者认为，这可能反映了该部位承受的更大负荷，其中包括鞋中脚跟抬高的位置所致。该组在骨骼内侧、靠近大脚趾的一侧也有更多骨小梁组织。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

骨骼会对负荷作出反应

在赤脚行走者中，距骨前部记录到更多骨小梁组织。研究人员评估认为，这可能与足部向前屈曲时的负荷有关，也与下蹲或攀爬等活动有关。

骨小梁骨在骨骼内部形成轻质网状结构，提供支撑和缓冲。它会在一生中对步行、跑步、跳跃或攀爬等身体负荷作出反应并发生重塑。

科学家认为，这些结果将有助于更准确地解读人类化石祖先的骨骼结构，并推断其步态和其他类型的运动活动。题为“The impact of footwear on human talar trabecular architecture”的研究于2026年9月28日发表在《Journal of Anatomy》上。

关注我们在