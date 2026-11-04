欧洲分子生物学实验室、德国癌症研究中心和英国威康桑格研究所的研究人员发现，胶质母细胞瘤细胞并非随机地在不同状态之间转换，而是遵循可预测的轨迹。他们还发现，单独的细胞状态在肿瘤内部占据特定的空间生态位，News-Medical报道。

胶质母细胞瘤是成年人中最常见、死亡率最高的恶性脑肿瘤类型。其细胞彼此存在显著差异，并且能够改变状态：一部分看起来类似神经细胞或干细胞，另一些则转变为类似损伤反应的侵袭性状态。这种可塑性帮助肿瘤逃避可能只对某些特定细胞状态起作用的治疗。

肿瘤细胞图谱

奥默尔·拜拉克塔尔团队分析了12名患者肿瘤中的DNA、表观遗传标记和RNA。基于这些数据，科学家创建了胶质母细胞瘤分子图谱，文中称其为迄今最大的图谱。将单细胞数据与空间转录组学相结合，使研究人员能够追踪肿瘤内不同状态细胞的位置。

这些结论还在由患者肿瘤细胞制成、并在实验室三维支架上培养的类器官中得到了验证。在这些模型中，研究人员发现了与图谱中确定的轨迹相似的细胞状态变化轨迹。

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用于寻找调控因子的人工智能

研究人员分析了从患者获得的超过100万个胶质母细胞瘤细胞中的基因调控特征。他们发现了一种控制细胞可塑性的结构化、层级化程序，以及使细胞维持在转换能力较低状态的调控因子。

奥利弗·施特格勒团队开发了深度学习方法scDORI，能够以单细胞分辨率确定基因调控网络。该方法比对超过100万个细胞中调控因子和靶基因的变化，并确定哪些调控因子将细胞引导至特定状态。

在患者肿瘤细胞实验中，提高调控因子MYT1L的表达降低了细胞可塑性和肿瘤恶性程度。将经修饰的肿瘤移植到小鼠体内后，小鼠的存活情况优于对照组。研究结果发表在《自然》杂志上；作者指出，该方法的临床应用可能需要时间。

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