Weill Cornell Medicine的研究人员发现了一条促进产生胰岛素的胰腺β细胞死亡的分子通路。对临床前模型和人类胰岛细胞的实验表明，阻断该通路中的特定蛋白质有助于保护β细胞免受过度细胞应激的影响，News-Medical报道。

细胞应激反应

科学家研究了未折叠蛋白反应（UPR）的作用。这是一种细胞系统，有助于应对蛋白质积累速度快于其被适当处理速度的情况。它会暂时调整蛋白质的生成，并激活有助于蛋白质正确折叠的分子伴侣。

该团队与南加州大学研究人员Amy Lee共同培育出β细胞中缺少GRP78蛋白的小鼠。在正常情况下，该蛋白会抑制UPR通路的活性。缺少GRP78时，细胞应激反应会过度增强，β细胞开始死亡。小鼠在两周龄时就记录到β细胞丧失，并在出生四周后患上糖尿病。

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JNK和p53的作用

研究人员分析了缺少GRP78时基因和蛋白质的变化，发现三种蛋白质显著被激活：IRE1α、JNK和p53。根据他们的结论，过度应激反应会触发信号级联：IRE1α激活JNK，而JNK与p53的激活有关，这会促进β细胞死亡。

用JNK抑制剂治疗缺少GRP78的小鼠，显著减少了β细胞死亡。在另一种糖尿病模型中也观察到同样的保护效果：其中，胰岛素基因突变导致错误折叠的胰岛素积累和细胞应激。在GRP78水平降低的供体人类胰岛细胞中，抑制JNK或p53也有助于防止β细胞死亡。

需要进一步研究

作者指出，要用于临床，还需要找到合适的JNK抑制剂。实验中使用的物质作用于多种JNK形式，并可能损害肾功能。未来，该实验室计划检验抑制JNK是否能在其他糖尿病模型中保护β细胞，包括与高脂饮食相关的2型糖尿病，并研究JNK和p53抑制剂的联合使用。

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