耶鲁医学院研究人员发现，氨基酸牛磺酸参与先天免疫系统识别危险信号并引发炎症的过程。10月23日发表在《Cell》期刊上的研究结果表明，恢复巨噬细胞中的牛磺酸水平可能抑制与衰老相关的慢性炎症机制之一，News-Medical报道。

牛磺酸与危险信号

长期低度炎症是衰老的特征之一。它与先天免疫系统的持续激活、功能衰退以及老年时期的慢性疾病有关。这一过程的机制之一是NLRP3炎症小体——一种分子复合体，在危险信号出现后会在巨噬细胞中组装，并引发炎症反应。

在培养巨噬细胞的实验中，科学家使用了多种危险信号，包括细菌毒素。在NLRP3复合体形成过程中，细胞释放了多达80%的自身牛磺酸。当研究人员将流失的牛磺酸补回细胞时，这抑制了与炎症小体形成相关的后续炎症反应。

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不同年龄组的观察结果

研究团队还比较了20至40岁人群和60至99岁人群的血清。与预期相反，牛磺酸水平随年龄增长而升高。作者推测，这可能是机体试图减轻炎症但未能成功的尝试。

向巨噬细胞添加牛磺酸可抑制NLRP3炎症小体的激活。相反，降低巨噬细胞中的牛磺酸水平会加速依赖NLRP3的炎症，即使是在年轻小鼠中也是如此。研究人员正继续研究牛磺酸离开巨噬细胞后会发生什么，以及这些结果是否可能对老年人有用。

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