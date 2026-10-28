来自30多个国家的近150名研究人员呼吁宣布气候变化为全球公共卫生紧急事件。在全球因高温、干旱和粮食不安全导致的死亡人数上升之际，这一呼吁随之提出，德国之声报道。

高温和干旱导致的死亡

根据年度《柳叶刀健康与气候变化倒计时》报告，2023年气候变化导致超过50万例与高温相关的死亡；自2016年以来，这一数字接近300万。2016年至2023年，气候变化占与高温相关死亡的68%，而此前十年这一比例为55%。

卫星数据显示，自2003年以来，地球43%的陆地正逐渐变干，37%的陆地则变得更加湿润。这些变化威胁收成、粮食储备、获得安全饮用水和卫生设施的机会。与1981年至2010年的平均水平相比，2024年的高温和干旱还使近1.28亿人陷入粮食不安全。

报告还指出，去年高温使全球损失了估计1.07万亿美元的潜在收入。2025年，极端高温导致5730亿潜在工作小时损失，其中农业劳动者受影响最大。非洲和东南亚的脆弱经济体损失了最多5%的GDP，而较发达经济体的这一比例为0.5%。

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新的应对机制

该倡议的作者提议建立一项新的世界卫生组织工具，帮助各国交换信息、协调行动、追踪威胁和分配资金。该机制应由联合国和会员国建立。

研究人员认为，现行的公共卫生紧急事件机制曾用于应对COVID-19大流行和mpox疫情暴发，主要是为短期危机设计的。而气候变化需要不同部门作出长期协调的应对。

目前，56个国家制定了卫生系统适应热浪和疾病暴发的国家计划，而2015年仅有14个国家制定此类计划。然而，化石燃料仍提供全球超过80%的能源供应，与能源相关的排放量在2024年达到创纪录水平。

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