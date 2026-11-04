隶属于 City of Hope 的转化基因组学研究所 TGen 的研究人员利用人工智能平台 AlphaFold3，仅根据遗传序列预测 T 细胞受体是否会识别特定抗原。正如 News-Medical 报道，研究结果发表在《Science Advances》期刊上。

免疫识别中的三种分子

该研究聚焦于由三个组分构成的复合物：主要组织相容性复合体 MHC 分子、肽以及 T 细胞受体，即 TCR。MHC 会结合病毒、细菌或肿瘤细胞的片段，并将其呈递给 T 细胞。如果 TCR 与 MHC-肽复合物发生适当相互作用，T 细胞就能识别威胁并启动免疫应答。

T 细胞受体的独特结构使免疫系统能够区分数十亿种潜在抗原。与此同时，对于许多受体和抗原，研究人员掌握的只有遗传序列，而非通过实验确定的三维结构。因此，预测 TCR 对任意抗原的特异性一直是一项困难的任务。

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在结核病复合物上进行测试

该团队首先在结构已通过实验确定的 MHC:肽:TCR 复合物上测试了 AlphaFold3。随后，研究人员分析了更广泛的一组免疫复合物，以识别与 T 细胞识别或不识别抗原相关的结构特征。

此外，该模型还在此前未经表征的免疫复合物遗传序列上进行了测试，其中包括八对 II 类 MHC 分子与引发结核病的细菌抗原。研究人员表示，AlphaFold3 能够以足以预测 T 细胞受体识别抗原的准确度对这些复合物进行建模。

作者指出，经过进一步验证后，这一方法可能会加快为传染病研究、癌症免疫治疗和疫苗开发寻找免疫靶点的进程。与此同时，TGen 的团队正通过将 AlphaFold3 结构建模与图神经网络相结合，研究预测肽与 II 类 MHC 分子结合强度的方法。

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