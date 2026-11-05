一项涵盖12个国家1015名成年人的国际研究发现，更工业化的生活方式与较低的肠道细菌多样性、较高的肠道应激指标以及黏膜免疫活性之间存在关联。News-Medical报道了这项发表在《Cell》杂志上的研究结果。

科学家分析了35个居民点居民的数据，范围从人口稀少的农村社区到人口密集的城市。参与者表示，他们没有慢性疾病或感染。研究人员考察了肠道微生物组构成、饮食、生活方式、遗传数据和生理指标。

多样性和韧性降低

在不同国家中，较高的工业化水平与肠道细菌多样性下降有关。来自更工业化环境的参与者，其微生物群落彼此也更为相似。计算机建模表明，这类微生物网络对模拟扰动的韧性较低。

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总体而言，生活方式和饮食对肠道细菌构成差异的解释比例高于人类遗传因素。同时，作者指出，这些因素的影响部分重叠，因此无法将其完全分开。在工业化群体的微生物组中，功能冗余也有所减少，即不同细菌物种执行相同代谢任务的能力，包括分解复杂碳水化合物。

免疫反应标志物

工业化群体参与者粪便样本中的分泌型免疫球蛋白A平均水平，是较少工业化群体的两倍以上。嗜铬粒蛋白A的水平——一种神经内分泌性肠道应激标志物——比另一组的指标高出八倍以上。同时，肠道炎症标志物钙卫蛋白在整个样本中未显示出与工业化一致的关联。

研究人员还单独检验了一项基于工业化人群数据建立的肠道微生物群健康指数。在拥有较少工业化社区的六个国家中，该指数的中位数为零，因为用于该指数的标志物往往罕见或不存在。这些结果并不意味着参与者患有疾病，但表明此类指数对不同人群的适用性有限。

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