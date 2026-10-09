2024年，全球约230万例新发癌症病例与感染有关，占所有新发癌症病例的12%。发表于《柳叶刀·肿瘤学》的一项研究的作者得出了这一结论，News-Medical报道。

研究人员将最多病例与幽门螺杆菌相关联，约76万例；其次是人乳头瘤病毒，约75万例。这两项因素各占全球所有新发癌症病例的约4%。H. pylori主要与非贲门胃癌有关，估计约70万例。HPV最常与宫颈癌有关，约60万例。

其他感染因素

乙型肝炎病毒与约36万例癌症病例有关，埃布斯坦—巴尔病毒与26万例有关，丙型肝炎病毒与16万例有关。与乙型和丙型肝炎病毒相关病例中，占比最大的是肝细胞癌。对于埃布斯坦—巴尔病毒，主要相关癌症类型是鼻咽癌。

作者使用了Global Cancer Observatory Cancer Today数据库的数据，并估算了与12种感染性病原体相关的癌症发病率；国际癌症研究机构将这些病原体列为1类致癌物。相关计算按年龄、性别和国家分层，并按收入水平和联合国地理次区域进行汇总。

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地区差异与局限性

研究人员估计，感染相关癌症负担最重的是东亚，占全球数值的42%。该地区经年龄标准化后的发病率为每10万人年31.9例。撒哈拉以南非洲、东南亚、中欧和东欧的数值也高于全球平均水平。

中低收入国家占所有感染相关癌症病例的77%。研究人员指出，接种乙型肝炎和HPV疫苗、检测和治疗H. pylori、HIV、乙型和丙型肝炎，以及筛查与HPV相关的癌前病变，均可能有助于减轻这一负担。

同时，这些估算取决于癌症登记覆盖范围和建模。作者指出，一些地区，尤其是非洲，缺乏高质量登记数据；由于数据来源和方法不同，他们未计算不确定性区间。

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