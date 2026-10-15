一项涉及加利福尼亚州超过230万名儿童的研究发现，县级水源中较高的锂浓度与沃尔夫-帕金森-怀特综合征（WPW）诊断几率升高之间存在统计学关联。正如News-Medical报道，该研究发表于《The Journal of Clinical Investigation》期刊。

加利福尼亚州的分析结果

科学家分析了18岁以下患者的数据，这些患者首次就诊于医院、急诊科或门诊手术中心的记录于2016年至2020年间被录入加利福尼亚州数据库。患者在此类就诊时的平均年龄为8.2岁。共记录到686例WPW诊断，占所有参与者的0.03%。

县级水源中的平均锂浓度范围为每十亿分之1.49至213，中位数为每十亿分之12.5。在锂水平不低于第75百分位数——每十亿分之32.6——的县，儿童被诊断为WPW的校正后几率高出60%。在浓度达到每十亿分之10时，校正后几率高出33%。这一水平是与健康影响评估相关的筛查参考值，但并非饮用水的强制性标准。

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额外验证

WPW与心脏上腔室和下腔室之间存在额外电传导通路有关。这一先天特征可能与室上性心动过速有关。研究人员还分析了室上性心动过速、晕厥和心悸：在锂水平较高的县，出现这些诊断的几率更高。同时，作者指出，这些表现并非心脏额外电传导通路所特有。

为进行外部验证，作者使用了2010年至2012年间纽约州超过190万名患者的数据。在那里，居住在锂浓度超过每十亿分之10的地区与WPW诊断的校正后几率增加22%相关。同时，在每十亿分之32.6这一阈值下的关联不具有统计学显著性。

作者强调，该研究属于观察性研究，不能证明因果关系。他们没有测量个体锂摄入量以及母亲在孕期接触该物质的情况，其他环境因素也可能影响结果。

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