尽管心血管疾病患者人数增加，全球心脏康复项目的可及性在过去十年中并未提高。约克大学研究人员的一项研究指出了这一点，News-Medical报道。

作者指出，疫情后，组织成本较低的混合式和替代式心脏康复项目数量甚至有所减少。这类项目结合在诊所和家中的活动，可能包括体育锻炼、健康生活方式教育以及应对压力的咨询。

90个国家近7000个项目

研究人员在90个国家发现了约7000个心脏康复项目。同时，40个国家的1233个混合式或替代式项目中，只有286个报告称，其服务由政府或保险公司报销。

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总体而言，混合式和替代式模式约占所有项目的三分之一，其中只有约四分之一获得报销。心脏康复通常在患者住院期间开始，在门诊阶段继续，并可能转入社区长期二级预防项目。

患者面临的障碍

研究人员将资金和人员不足列为主要障碍之一，因此费用往往由患者承担。其他障碍包括康复中心距离遥远、农村地区交通可达性不足，以及需要兼顾治疗、工作和家庭责任。

2023年，加拿大记录了72,849例缺血性心脏病病例和380个康复项目；美国有1,144,557例病例和2687个项目。阿富汗有34,207例病例，但未发现任何项目；埃塞俄比亚同样没有发现项目，该国记录了28,903例病例。研究结果发表在《PLOS One》期刊上。

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