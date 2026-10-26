在英国开展的第三期EMT2研究中，术前及术后接受高剂量二十碳五烯酸（EPA）的结直肠癌肝转移患者，其总生存率高于安慰剂组。相关数据在欧洲肿瘤内科学会ESMO 2026年大会上公布，News-Medical报道。

研究结果

这项随机、双盲、安慰剂对照研究纳入了418名计划接受以治愈为目的肝切除术的患者。他们来自英国13家肝胆外科中心。参与者每日接受4克EPA，药物为高纯度处方制剂二十碳五烯酸乙酯，或接受矿物油安慰剂。

治疗至少在手术前一天开始，计划持续两至四年，包括在疾病进展后继续治疗。两组接受的其他抗肿瘤治疗总体可比：每组均有20%的患者接受了辅助化疗。

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估计的五年总生存率在EPA组为62.0%，在安慰剂组为45.1%。EPA组的死亡风险低32%：风险比为0.68，95%置信区间为0.48–0.96，p=0.03。分析时，EPA组尚未达到总生存期中位数，而安慰剂组为59个月。

无进展生存期

与此同时，无进展生存期中位数相近：EPA组为13.5个月，安慰剂组为12.9个月。风险比为0.89，差异不具有统计学显著性。研究人员还表示，EPA耐受性良好：与安慰剂相比，未发现不良事件、出血或房颤增加，也未发现对生活质量产生负面影响。

利兹大学利兹医学研究所的马克·赫尔教授认为，可能的效果或与EPA对机体癌症反应的影响有关，尤其是对恶病质的影响。未参与该研究的独立专家、比萨大学基娅拉·克雷莫利尼博士强调，总生存期与无进展生存期结果之间的差异需要谨慎解读。她表示，在将这种方法纳入日常实践前，可能需要获得验证性结果。

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