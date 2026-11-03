Medicare新推出的ExRad质量指标研究发现，不同医疗机构对相同计算机断层扫描检查所使用的辐射剂量存在显著差异。据News-Medical报道，该研究分析的扫描中，近三分之一超过了相应检查类型设定的剂量阈值。

254家医疗机构的数据

《Early Implementation Performance of the CMS Electronic Clinical Quality Measure for Excessive Radiation Dose or Inadequate Image Quality in Diagnostic Computed Tomography: An Evaluation of 254 Facilities》一文于11月3日由《美国放射学会杂志》发表。该研究涵盖254家医院和诊断影像机构，以及在16个月内完成的783,634例成年患者CT扫描。

ExRad指标评估CT检查中使用的辐射是否超过了基于患者适应证所需的水平，或图像是否噪声过大而无法解读。分析结果显示，30.7%的扫描超过了其检查类型的剂量阈值。同时，只有0.06%的检查不符合图像质量要求。

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不同CT类型之间的差异

各机构中超过剂量阈值的扫描比例从不足1%到超过90%不等。大多数机构在某些类型的CT检查中表现良好，但在其他类型中明显较差：同一机构内最佳和最差检查类别之间的典型差距为74个百分点。

三种常见检查类型——标准腹部和骨盆CT、胸部CT以及头部CT——占所有超出阈值扫描的72%。该研究作者、加州大学旧金山分校教授丽贝卡·史密斯-宾德曼指出，剂量差异可以改变，一些机构已在其他机构超过90%的类别中实现了接近零的比例。

她表示，现代设备已能够降低剂量，关键在于对具体方案进行测量和反馈。CT是一种重要的诊断方法，但剂量高于推荐阈值的检查可能与由辐射导致的较小终生癌症风险有关。

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