在澳大利亚，研究人员未发现人们退休后孤独感水平出现可测量的变化。据News-Medical报道，由莫纳什大学领导的科学家在近二十年间追踪了7,434名55岁至75岁澳大利亚人的数据。

退休前后的观察

该研究使用了澳大利亚家庭、收入与劳动力动态调查（HILDA）的数据。研究人员在参与者退休前三年以及退休后三年对其进行评估。莫纳什大学卫生经济学中心的主要作者约翰内斯·昆茨表示，分析没有证实这样一种假设：人们因失去同事、熟悉的日常安排或职业身份而在离职后陷入孤立。

不同收入、幸福水平和职业经历的人群中，结果相似。昆茨表示，退休与没有伴侣的人、健康状况较差的参与者、收入较低者或离开体力劳动职业者出现更高的孤独可能性无关。无论参与者是否有孙辈、是否从事志愿服务或是否加入俱乐部，得到的结果都相似。

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老年时期的孤独感

与此同时，17.5%的受访者报告了较高水平的孤独感，并表示自己经常感到非常孤独。研究人员强调，无论是否处于退休过渡期，这一问题都需要关注。

作者得出结论，孤独感从60多岁的后半段开始往往会逐渐增加。因此，他们认为，支持社会联系的项目应更广泛地面向较高年龄阶段，而不应仅针对结束工作活动的时点。该研究发表在《Scientific Reports》期刊上。

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