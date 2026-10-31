马里兰大学医学院的研究人员未发现，孕期用于治疗阿片类药物使用障碍的药物剂量与婴儿新生儿阿片类药物戒断综合征的严重程度之间存在显著关联。正如News-Medical报道，研究结果不支持将降低美沙酮或丁丙诺啡剂量作为预防新生儿严重戒断综合征的方法。

92例妊娠的数据

该研究分析了92例妊娠的数据。参与者在分娩前至少30天接受美沙酮或丁丙诺啡治疗，这些药物用于治疗阿片类药物使用障碍。孩子出生后，研究人员测量了脐带组织中这些药物及其代谢物的浓度。

脐带组织可用于评估妊娠最后三个月期间胎儿受到药物影响的情况。作者未发现患有严重戒断综合征的新生儿与症状较轻的儿童之间，其脐带中药物浓度存在统计学显著差异。

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约44%的儿童出现严重症状

约44%的纳入研究的新生儿被记录出现严重戒断综合征，该综合征可能伴有惊厥、呕吐、发热或低体温。此类病例在暴露于美沙酮的儿童中比暴露于丁丙诺啡的儿童中更常见。同时，研究人员未确定母亲所接受药物剂量与儿童症状严重程度之间存在关联。

研究人员指出，新生儿阿片类药物戒断综合征是一种复杂状况。其严重程度可能受到药物之间药理学差异、胎盘中的过程、胎儿发育以及新生儿个体反应的影响。作者认为，药物剂量应根据对母亲的有效治疗来选择，而不应为预防儿童戒断综合征而降低。

这封研究信于10月29日发表在《JAMA Network Open》期刊上。作者指出了这项工作的局限性，包括样本量较小以及参与者的种族和族裔多样性有限。

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