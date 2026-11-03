美国俄勒冈健康与科学大学的科学家发现，孕期服用维生素C补充剂与约六个月大婴儿较轻的负面情绪之间存在关联。该前瞻性队列研究结果发表于《Developmental Psychology》期刊，News-Medical对此进行了报道。

超过300名参与者的数据

研究人员分析了超过300名孕妇的数据。她们的心理状态通过标准化的抑郁、焦虑和压力评估量表进行评估。营养师还多次与参与者交谈，以收集有关饮食以及从食物和补充剂中摄入维生素C总量的数据。

当儿童约六个月大时，照护者填写了有关家庭环境中行为特征和气质的问卷。分析结果显示，孕期较高的压力水平与较低的维生素C摄入量有关。在这些情况下，婴儿更常被记录出现负面情绪，包括烦躁和痛苦。

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补充剂仍需进一步研究

在统计分析中，孕期服用维生素C补充剂是产前痛苦与婴儿负面情绪之间关系的重要中介因素。该研究的资深作者、OHSU精神病学与行为神经科学教授埃莉诺·沙利文指出，在具备适当资源和支持的情况下，营养可能是一个可以改变的因素。

该研究的主要作者、OHSU精神病学助理教授伊丽莎白·伍德表示，怀孕会增加对维生素C的需求，而美国约25%的孕妇摄入量低于所需水平。团队计划继续跟踪这些儿童，以评估孕期营养干预可能产生的长期影响。

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