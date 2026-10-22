科学家研究了大脑如何处理来自面部表情和声音的情绪信号。这项发表于《Journal of Neuroscience》的研究由鲁汶天主教大学的奥利维耶·科利尼翁、现就职于根特大学的斯特凡妮娅·马蒂奥尼及其同事开展，News-Medical报道。

超越单一感官的情绪

当参与者分别感知面孔或声音时，情绪表达会在与处理面孔和声音相关的广泛脑区引发活动。同时，这些区域并不只限于其“自身”的信息类型：多个对面孔具有选择性的区域包含从声音中听到的情绪信息。相反，与声音相关的区域包含从面孔上看到的情绪信息。

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相似的信号编码

在一些脑区，同一种情绪以相似的方式呈现，无论一个人是在面孔上看到它，还是在声音中听到它。当参与者同时感知面孔和声音时，与分别感知这些信号相比，两者的结合改变了对情绪的处理和评估。

未来研究方向

作者认为，处理面孔和声音的大脑系统会相互作用，并在某些区域以相似方式表征情绪内容。这可能有助于人们通过结合面部表情和语调，更快理解交谈对象的情绪状态。这些结果也可能成为未来研究的基础，探究那些难以整合社会信号的人群中可能受损的机制。

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