研究显示航空排放物的氧化潜势会随时间上升——News-Medical

在瑞士，巴塞尔大学的研究人员发现，小型航空喷气发动机尾气颗粒物的氧化潜势在大气老化过程中显著上升。这一指标反映颗粒物引发氧化应激的能力，而氧化应激与炎症以及呼吸系统和心血管系统风险有关，News-Medical报道。

模拟大气过程

由马库斯·卡尔贝勒教授领导的团队研究了来自航空发动机和船用柴油发动机排放物的细颗粒物氧化潜势如何随时间变化。科学家们利用光化学反应器模拟了这些颗粒物在大气中于一至12天内经历的过程。

为比较新鲜排放物与经过大气老化后的颗粒物，研究人员使用了巴塞尔大学开发的Online Oxidative Potential Ascorbic Acid Instrument。该仪器用于评估排放物的氧化特性。

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两类排放物之间的差异

实验结果显示，船用发动机排放物中与健康相关的特性随时间推移基本保持稳定。相比之下，航空排放颗粒物的氧化潜势显著增加。

研究人员将此归因于颗粒物在阳光作用下与空气成分发生长期反应时，其化学成分发生变化。作者强调，评估不应仅限于新鲜尾气排放物，因为大气过程可能改变其氧化特性及对健康的潜在影响。该研究发表在《Environmental Science: Atmospheres》期刊上。

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