Cleveland Clinic的研究人员在发表于《Cancer Cell》期刊的一项研究中报告称，胶质母细胞瘤患者的血小板更为活跃。据News-Medical报道，过度活跃的血小板——参与血液凝固的细胞——可能会减缓能够消灭癌细胞的T细胞的作用。作者认为，这可能促进肿瘤生长和疾病进展。

PAR4受体的作用

贾斯汀·拉蒂亚实验室的团队研究了胶质母细胞瘤中的性别差异等问题。这项工作由博士后研究员安东尼·斯隆领导。科学家们聚焦于肿瘤微环境，其中包括血小板和其他细胞。

研究人员将血小板过度活跃与PAR4受体联系起来。当PAR4处于活跃状态时，血小板会抑制一种通常攻击癌细胞的T细胞。在临床前模型中，阻断该受体可解除这种抑制，但这一效果仅在雌性中观察到。

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与激素的可能联系

斯隆表示，在雄性和雌性临床前模型中都记录到了血小板反应性增强，但在干预血小板激活后，只有雌性出现了生存率改善。研究人员推测，这可能与激素有关，包括雌激素。

作者认为，PAR4可能对于理解胶质母细胞瘤的生物学特性和血液凝固机制十分重要。胶质母细胞瘤患者，以及肺癌、肾癌和胃肠道癌患者，发生肺栓塞和深静脉血栓形成的风险更高。Cleveland Clinic指出，这类血栓事件是肿瘤患者第二大死亡原因。

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