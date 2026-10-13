一项对美国保险数据进行的观察性研究发现，暴露于靶向CGRP肽的单克隆抗体与妊娠前20周内流产概率升高约40%有关联。该研究并未证明正是这些药物导致流产。

分析了哪些数据

据ScienceAlert报道，来自加拿大Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine的流行病学家阿尼克·贝拉尔领导的团队分析了7579例妊娠的前20周数据。这些数据由美国私人医疗保险公司提供，涵盖2018年至2021年。

样本纳入了被诊断为偏头痛的女性，或在末次月经前六个月内被开具曲坦类药物或麦角类药物的女性。其中一部分人在妊娠期间或妊娠前六个月内被开具抗CGRP抗体药物——依瑞奈尤单抗、弗雷马奈尤单抗、加卡奈珠单抗或埃普奈珠单抗。研究人员还使用估算的治疗暴露天数评估了对普萘洛尔的暴露。

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结果显示，暴露于抗CGRP抗体与流产风险增加有关，而普萘洛尔未发现这种关联。这些药物用于预防偏头痛，其中包括为常见口服药物无效的患者提供的一种选择。

研究的局限性

作者强调，这是一种统计关联，而非已确定的药物因果效应。抗CGRP抗体通常用于重度或治疗抵抗性偏头痛，因此疾病本身的特征也可能对结果产生影响。

保险记录没有包含偏头痛严重程度的数据，未确认所开具的药物是否实际服用，也没有说明妊娠是否为计划内妊娠。此外，样本仅涵盖美国拥有商业保险的人群，因此结论可能不适用于其他人群或其他国家。该研究发表于《JAMA Neurology》期刊。

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