研究人员分析了101,243名接受PET-CT检查的成年患者数据，发现检出的棕色脂肪组织与多种心脏代谢和精神疾病较低的患病率有关。具体而言，具有这类组织的人患2型糖尿病的几率低58%，患慢性缺血性心脏病的几率低47%。

News-Medical 报道了这项发表于《自然》杂志的研究结果。与白色脂肪组织不同，棕色脂肪组织通过产热产生热量并消耗能量。

扫描数据和健康指标

分析纳入了2009年6月至2024年7月期间接受18F-氟脱氧葡萄糖PET-CT检查的患者数据。为比较检出棕色脂肪组织的人群与未检出者，作者按照年龄、性别、体重指数和室外气温进行匹配。

具有棕色脂肪组织的患者，其葡萄糖、糖化血红蛋白、甘油三酯、炎症标志物和肝酶水平也较低。其存在与较低的抑郁发作和焦虑障碍几率相关。超声心动图显示，与左心室病理性重构相关的参数较低。

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组织活性与氯沙坦

基于人工智能的图像分析系统使研究人员能够对8,709名患者的棕色脂肪组织代谢活性进行半自动评估。腋窝脂肪库中组织活性与有利心脏代谢指标的关联最为明显；这种活性还与较少的内脏脂肪相关。

研究人员还单独分析了门诊处方药物，发现棕色脂肪组织的存在与血管紧张素受体阻滞剂之间存在正相关。研究人员选择氯沙坦——一种用于治疗高血压的药物——进行后续实验。在脂肪细胞培养物中，它提高了UCP1蛋白水平和耗氧量；在小鼠中，它在室温和冷暴露条件下均增加了能量消耗，但未导致可测量的体重下降。

作者强调，这项工作的回顾性性质无法确定是否正是棕色脂肪组织预防了疾病。该研究还基于肿瘤中心患者的数据进行，而氯沙坦对人类棕色脂肪组织的作用尚未在临床试验中得到验证。

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