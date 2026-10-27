在美国，由罗格斯大学牵头的研究人员发现，孕期暴露于野火烟雾中的细颗粒物与儿童日后被诊断为自闭症谱系障碍的更高可能性有关。News-Medical报道了这项发表于《JAMA Pediatrics》期刊的研究结果。

近90万对母子的数据

科学家分析了893,212对参加Medicaid计划的母亲和儿童的医疗保险记录。样本包括2007年至2014年出生的儿童。研究人员发现，在孕期内，与野火相关的PM2.5颗粒物平均浓度每增加0.75微克/立方米，儿童日后被诊断为自闭症谱系障碍的风险就高30%。

在妊娠第15周后，即孕中期和孕晚期，观察到的关联最强。作者指出，大脑发育贯穿整个孕期，而孕期中后阶段对于研究烟雾可能对胎儿发育造成的影响可能尤为重要。

研究局限性

研究人员重点关注PM2.5，即直径为2.5微米或更小的颗粒物，这些颗粒物能够深入肺部，并可能促进体内炎症。本研究没有直接探究这种影响可能存在的生物学机制。研究人员按照美国本土范围内每位母亲居住地的邮政编码，每周对其烟雾浓度进行建模估算。

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这项工作属于观察性研究，因此并不能证明野火烟雾会导致自闭症。由于分析仅涵盖Medicaid参与者，其结果对其他人群的适用性也可能有限。作者指出，未被纳入考量的因素以及污染水平评估的不准确性可能产生影响，并呼吁开展更多研究。

在烟霾期间，科学家建议孕妇关注空气质量指标、限制户外停留时间、防止烟雾进入住所，并在可能的情况下使用空气过滤系统。

阅读 News-Medical原始报道。

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