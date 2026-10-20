2026年10月20日至24日，在美国圣迭戈举行的The Menopause Society年度会议上，预计将公布一项关于身体活动与围绝经期症状严重程度之间关联的国际研究结果。该调查涵盖了来自六大洲87个国家的1,800多名Flo应用用户。

调查数据

据News-Medical报道，在线调查参与者说明了自己进行身体活动的频率，从完全不活动到每周活动超过五天不等。症状严重程度通过Menopause Rating Scale评估，该量表涵盖躯体、心理和泌尿生殖系统表现。

在未经校正的分析中，该量表的平均总分与身体活动频率增加呈现具有统计学意义的负相关。这种关联在全部三类症状中均有观察到。

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纳入考量的因素

为分析活动频率与量表得分之间的关系，研究人员采用了多变量线性回归模型。预先确定的因素包括年龄、体重指数、吸烟状况、合并症、获得医疗服务的机会以及国家社会人口学指数。

报告作者、Flo Health首席科学官柳德米拉·扎乌诺娃表示，身体活动与心理症状之间的关联最强，其中包括情绪低落、易怒和焦虑。The Menopause Society医学主任斯蒂芬妮·福比恩强调，尽管规律身体活动是绝经转变期健康生活方式中低风险的组成部分，但仍需要进一步研究以更好地理解这种关联。

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