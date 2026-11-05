研究人员发现，较长的生殖期、使用口服避孕药或更年期激素治疗，与老年时期脑部小血管健康状况较好的指标存在关联。News-Medical报道称，这项研究结果于2026年11月4日发表在《Neurology》期刊上。

该研究纳入了352名70岁女性，她们在观察开始时均没有认知障碍。科学家将生殖期定义为从初潮到绝经或手术切除卵巢之间的年数。平均而言，这一时期为37年。

MRI检查结果

参与者在70岁和75岁时接受了脑部磁共振成像检查。研究人员评估了脑小血管病的四项征象：白质高信号、微出血、腔隙以及血管周围空间中度或显著扩大。根据发现征象的数量，每名参与者被赋予零至四分。

在考虑教育水平、妊娠次数和总母乳喂养时长后，较长的生殖期与至少出现两项小血管损伤征象的几率降低8%相关。脑小血管病累及小血管，并与卒中、认知障碍和痴呆相关。

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激素治疗的使用

在参与者中，73%曾使用过避孕药，61%曾使用或在研究期间正在使用更年期激素治疗。在对包括高血压和心脏病在内的因素进行数据校正后，有此类治疗经历的女性出现更大程度小血管损伤负担的风险低59%。她们出现微出血和血管周围空间扩大的频率也较低。

使用口服避孕药和更年期激素治疗还与白质微观结构完整性更好相关，这是脑组织更健康的早期指标。血管指标最有利的是那些先使用口服避孕药、随后接受更年期激素治疗的参与者。

作者强调，这项工作揭示了统计学关联，但并不能证明激素或生殖期长短对脑健康存在因果作用。参与者在访谈中报告了有关激素治疗的数据，因此回忆可能存在不准确之处；研究人员也没有追踪其一生中的激素水平，并且没有掌握有关药物使用的详细信息。

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