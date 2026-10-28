英国科学家开展了首项针对炎症性肠病患者结肠镜监测质量的全国性分析。研究发现，专科医生的定期经验、更多的操作时间以及使用用于提高可见度的特殊染料，与更频繁地检出息肉有关，News-Medical报道。

近1.6万例操作

这项工作由爱丁堡大学研究人员领导。他们分析了国家内镜数据库的数据，该数据库覆盖英国约65%的内镜科室。样本包括4,669名内镜医师在2024年开展的近1.6万例操作。

作者称该研究是全球同类研究中规模最大的。每月至少进行一次此类检查的专科医生不足五分之一。与此同时，这一群体完成了纳入分析的全部操作中的57%。

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对炎症性肠病患者的监测

患有炎症性肠病的患者，包括克罗恩病或溃疡性结肠炎患者，面临更高的肠癌风险。定期内镜检查可以发现早期变化。这类检查通常与其他医院操作一同安排，这可能使组织持续一致的监测更加复杂。

研究人员指出，数据库不包含切除息肉的实验室检查结果。因此，该分析无法确定所发现的差异是否与癌症病例数量减少有关。作者认为，需要进一步研究，以确定更为一致的监测方法和专门安排的操作时间是否会有助于更好地发现癌前变化。

研究结果发表于《Journal of Crohn’s and Colitis》。来自英国所有四个组成部分的国家医疗服务体系机构和大学的临床医生及科学家参与了合作。

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