研究将大麻与较差睡眠质量联系起来——News-Medical

在美国，西北医学的一项研究将长期和近期使用大麻与较差的客观睡眠质量指标联系起来。与此同时，使用大麻的参与者总体上并未认为自己的睡眠比未使用者更差，News-Medical报道称。

35年观察数据

科学家分析了长期CARDIA研究中1266名参与者的数据。该研究始于1985至1986年，对美国的黑人和白人成年人进行了随访。研究人员从青年期至中年期记录了参与者近35年的大麻使用情况。

在中年时期，参与者连续一周佩戴腕部睡眠监测设备，并填写问卷。累计大麻使用水平较高的人，夜间处于睡眠状态的比例更低，更常出现睡眠碎片化，并且在最初入睡后保持清醒的时间更长。

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自我评估与设备测量结果不一致

近期使用过大麻的人群中也发现了类似规律：与从未使用过大麻的人相比，他们更常出现较低的睡眠效率、更严重的睡眠碎片化和更长的清醒时段。他们也更常每晚睡眠超过八小时。

在考虑年龄、性别、种族、吸烟、饮酒、身体活动、抑郁、慢性疾病和其他物质后，大麻使用与较差客观睡眠指标之间的关联仍然存在。这项于10月9日发表在《JAMA Network Open》上的研究并未确定大麻是否是睡眠问题的直接原因。作者也没有区分使用方式，包括吸食和食用含大麻食品。

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