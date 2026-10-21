一项针对中国10,823名45岁及以上人群的研究发现，某些社会孤立与孤独感的组合与更高的心血管疾病风险有关。在社会孤立程度中等且孤独感波动的参与者中，记录到的风险最高：比对照组高53%，News-Medical报道。

观察持续了九年

科学家分析了2011年至2020年收集的中国健康与养老追踪调查数据。研究开始时已患有心血管疾病的参与者未被纳入分析。观察期间记录了2,589例新的心血管疾病病例。

研究人员通过五项指标评估社会孤立：婚姻状况、居住条件、与子女的联系、参与社会生活以及居住在农村地区。孤独感根据参与者对过去一周中感到孤独频率这一问题的回答确定。

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哪些群体的风险更高

对照组为社会孤立程度中等且孤独感水平较低的参与者。在孤独感波动组中，其水平起初下降，在2013年至2018年间急剧上升，到2020年又再次下降。社会孤立和孤独感水平均较高的参与者，其心血管疾病风险也高出29%。

与此同时，在社会孤立程度高而孤独感水平低的群体中，未发现与对照组存在具有统计学意义的差异。作者警告说，这并不意味着孤立无害，或低孤独感具有保护作用。

该研究属于观察性研究，因此不能证明因果关系。有关心血管事件的数据基于参与者报告的医生诊断，而孤独感仅通过一个问题进行测量。研究人员指出，还需要进一步研究，以确定改善社会联系是否可以降低心血管风险。

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