研究人员分析了10个州941家成人急症护理医院中超过117万名患者的治疗结果。他们发现，营利性机构的死亡率和再入院率高于非营利性机构。News-Medical报道称，该研究由宾夕法尼亚大学护理学院和伦纳德·戴维斯卫生经济研究所的科学家开展。

更高的死亡率和再入院率

研究人员比较了143家营利性医院和798家非营利性医院。根据他们的数据，营利性机构中，内科患者每1,000次住院约多发生11例死亡，外科患者每1,000次住院多发生5例死亡。

这类医院在30天内的再次住院也更为频繁。对于内科患者，差异为2.04个百分点，即每1,000次出院约多20例再次住院。对于外科患者，该指标高出1.76个百分点，即每1,000次出院约多18例。

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护士工作负荷

研究作者指出，护士配备方面的差异部分解释了营利性医院中观察到的较低医疗质量，也是死亡率较高的主要解释。具体而言，这类机构中71%的护士表示，按其负责患者数量计算的工作负荷并不安全。

研究人员估计，人员配备差异解释了内科患者再次住院差异的16%和外科患者再次住院差异的30%。患者对营利性医院的评价也更低，而护士更常报告职业倦怠，也更少愿意将其所在机构推荐为就医或就业场所。

研究人员建议制定有关安全护士数量的最低要求，并提高医院所有制形式数据的透明度。该研究以开放获取形式发表于《Medical Care》期刊。

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