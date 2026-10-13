一项在2026年欧洲皮肤病与性病学会大会上发表的国际对照研究发现，使用GLP-1药物与更频繁报告指甲问题之间存在关联。正如ScienceDaily报道，39%的此类药物使用者报告了指甲分离，即指甲与其下方皮肤分开。在未使用这些药物的人群中，这一比例为9%。

研究人员比较了575名GLP-1药物使用者与1329名从未使用过此类药物的肥胖症和/或2型糖尿病患者的回答。参与者来自法国、美国、巴西和墨西哥。66%的药物使用者报告至少一种指甲疾病，而对照组中这一比例为53%。服用GLP-1药物的参与者中，46%报告指甲变色；未服用这些药物者中，这一比例为17%。

体重减轻未能解释所有差异

作者检验了这些变化是否可能仅与体重下降有关。即使在正在减重的参与者样本中，GLP-1使用者报告指甲问题的频率也更高。在考虑既有皮肤疾病和营养素缺乏后，指甲分离和变色在这一组中仍然约高出两到三倍。

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同时，研究人员强调，结果显示的是关联，而非证明药物与指甲疾病之间存在因果关系。约半数药物使用者表示，他们在开始治疗前就已有指甲问题。

关于脱发的报告

在针对同一组参与者开展的一项配套研究中，50%的GLP-1使用者报告出现异常脱发，而对照组中这一比例为34%。42%的药物使用者和19%的未使用者注意到头发的发量或密度减少。26%的GLP-1组参与者表示，脱发在开始治疗后出现，而对照组中这一比例为12%。GLP-1组参与者报告头皮发红的频率也约为对照组的三倍。

两项研究均采用横断面设计，依据参与者报告，而非标准化临床检查。科学家计划开展前瞻性研究，从治疗开始时进行观察。他们指出，这类症状通常是良性的，不应自行停止治疗：指甲变化、脱发、瘙痒或头皮发红应告知医生。

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