耶鲁医学院的研究人员发现，使用迷幻药后出现的持久感知变化与视觉测试中更多错误有关。具有这类影响的人更常报告在视觉噪声中看到了并不存在的条纹。发表在《Scientific Reports》期刊上的这项研究结果由News-Medical报道。

作者将这些现象称为持久性知觉异常。其中尤其包括主观上更鲜艳的颜色以及其他视觉变化；参与者报告称，这些变化始于使用迷幻药之后，包括裸盖菇素或LSD。类似症状此前与致幻剂持续性知觉障碍有关，但作出这一诊断需要存在具有临床意义的痛苦和日常功能受损。

超过半数参与者报告出现变化

研究共有186名使用过迷幻药的人参与；他们主要通过在线论坛招募。超过半数受访者报告称，在此类经历后出现了持久性知觉异常。与此同时，超过90%的参与者没有表示这些变化给他们造成了痛苦。

最常见的影响是主观感觉颜色更鲜艳。研究人员还发现，较年轻时开始使用迷幻药的参与者更常报告此类变化。科学家指出，这与此前的观察结果一致，即青少年中类似影响的发生率高于成年人。

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条件性幻觉测试

实验期间，研究人员向参与者呈现声音，同时在视觉噪声背景中显示几乎难以察觉的条纹。在人们习惯于将声音与条纹联系起来后，研究人员只播放音调而不显示图像。使用迷幻药后具有持久影响的参与者更常报告看到了实际上不存在的条纹，对这类回答更有信心，也更难区分真实条纹与视觉噪声。

作者认为，结果更指向视觉系统的“嘈杂”运作，即该系统即使在不存在信号的地方也更快识别出信号，而不是预期对感知影响的增强。同时，这项研究并不能证明迷幻药导致了这些变化：样本由在线志愿者组成，可能无法代表所有使用过此类物质的人。

科学家还指出，知觉异常可能类似于精神病前驱期的非特异性症状。同时，对于已经具有精神病性障碍倾向的人而言，其风险仍缺乏充分研究。

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