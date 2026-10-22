匹兹堡大学的研究人员发现，头颈癌患者及早开始接受多学科生存期照护与更好的肿瘤学结局之间存在关联。据News-Medical报道，在放射治疗前或开始时前往生存期照护门诊的参与者，在治疗后的三年内复发和死亡风险较低。

471名患者的数据

研究人员分析了471名头颈癌患者的数据，其中148人接受了早期生存期照护。与治疗后加入该项目的人相比，这一组患者缺席或中断放射治疗的可能性约低一半。

在考虑患者对放射治疗的依从性后，早期生存期照护与较低复发和死亡风险之间的关联仍然存在。作者指出，这表明早期干预的潜在益处可能不仅限于完成规定的放射治疗疗程。

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生存期照护包括什么

对癌症患者的生存期照护包括长期多学科支持：关注身体和心理健康、控制症状，以及监测疾病是否可能复发。理想情况下，这类照护应从确诊时开始，但在实践中，这类帮助更常在治疗结束后受到重视。

在UPMC Hillman诊所，患者可在一天内接受语言治疗、物理治疗、营养和牙科护理专家团队的咨询。咨询后，患者、其肿瘤医疗团队和基层医生将获得治疗总结及后续照护计划。研究结果发表在《JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery》期刊上。

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