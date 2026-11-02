在TCT 2026上公布并同期发表于《Journal of the Society for Cardiovascular Angiography & Interventions》的一项系统综述和荟萃分析显示，与单独使用抗凝药物相比，机械血栓切除术与中危肺栓塞患者较低的短期和长期死亡率相关。News-Medical对此进行了报道。

12项研究的数据

作者分析了12项研究，共涉及4268名患者。1878名参与者接受了机械血栓切除术，占总人数的44%。

主要分析结果显示，该手术与30天、1年和2年时较低的死亡率相关。它还与较低的慢性血栓栓塞性肺动脉高压风险相关。

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需要开展随机研究

在仅纳入中危肺栓塞患者研究的敏感性分析中，两种治疗组的30天死亡率相近。与此同时，慢性血栓栓塞性肺动脉高压风险较低仍具有统计学意义。

研究作者、Mayo Clinic介入心脏病学培训医师兼助理教授马哈茂德·伊斯梅尔表示，大多数现有证据属于观察性证据。他指出，需要开展规模更大的随机研究，以证实这些结论，并确定最可能从血栓切除术中获益的患者。敏感性分析中未合并1年和2年死亡率数据，因为每项指标仅由一项研究报告。

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