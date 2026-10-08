肠道炎症可能改变肠道细菌分解食物的方式，并因此促使免疫系统对此前未造成问题的食物产生反应。据News-Medical报道，一项将发表于《Gastroenterology》期刊的研究描述了这一可能机制。

结肠炎模型实验

炎症性肠病，包括克罗恩病和溃疡性结肠炎，会伴随严重炎症时期。约三分之二的此类患者报告了与食物相关的症状。他们最常提到乳制品、小麦和膳食纤维，但此类反应的原因至今仍不清楚。

研究人员使用了两种小鼠结肠炎模型。根据其数据，炎症后，动物更容易出现食物敏感性。炎症后接触乳制品或麸质，会在结肠引发过敏型免疫反应。随后重复给予这些食物成分，会加重肠道敏感性和结肠炎症状。

微生物群的作用

作者将这一效应与微生物群组成的变化联系起来——微生物群是生活在肠道中、帮助消化人体无法自行分解的食物成分的细菌集合。炎症减少了负责分解潜在食物诱因的细菌数量。

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将来自患有炎症小鼠的肠道细菌移植给无菌小鼠，会提高后者对相同食物产生敏感性的倾向。同时，恢复缺失的细菌会减弱这一效应。

患者中的观察结果

作者在人类炎症性肠病患者中观察到了类似规律。自行报告食物不耐受的患者，更常出现微生物群分解常见食物诱因的能力较低，以及执行这一功能的细菌较少的情况。

科学家指出，微生物群失调很可能只是这一过程的组成部分之一。遗传、感染和压力的作用也需要进一步研究。这些结果可能解释了为何部分炎症性肠病患者即使在缓解期也会对某些食物产生反应。

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