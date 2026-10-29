在挪威，阿格德大学的研究人员发现，儿童在参加课后项目的日子里，放学后的活动量明显高于放学后直接回家的日子。研究共有59名儿童参与，他们每周至少一次参加IFO体育休闲项目、SFO延时照护小组，并在其中一天放学后回家。

据News-Medical报道，参与者连续一周在髋部佩戴加速度计——用于测量身体活动的设备。这使研究人员能够比较儿童在不同日子的指标，而无需询问参与者本人或其父母。

项目比较

平均而言，儿童在参加IFO的日子里有88分钟中等或高强度身体活动，在SFO的日子里则有81分钟。这些数据之间的差异不具有统计学意义，部分原因是样本量较小。

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在13:00至16:00期间，差异更为明显：参与者在IFO日进行中等或高强度活动30分钟，在SFO日则为22分钟。研究人员强调，不应将IFO仅仅视为体育社团：该项目包括在成人监督下进行的有组织游戏和其他活动。

与在家日的差异

科学家在将课后活动与儿童放学后回家的日子进行比较时，记录到了最大的差异。在13:00至16:00期间，他们只有17分钟中等或高强度活动——约为参加课后小组期间的一半。

该研究在冬季进行。总体而言，73%的参与者达到了建议的每日身体活动水平，男孩平均比女孩更活跃。作者认为，要让女孩参与身体活动，需要更好的条件和活动形式。

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