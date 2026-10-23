一项由阿斯顿大学领导的国际研究显示，在香港、新西兰、韩国、台湾和英国的医疗卫生系统中，注意缺陷多动障碍患者的自我伤害风险在开始服用ADHD药物前的90天内最高。治疗开始后，这一风险较低，但仍处于较高水平。

超过46万名患者的数据

据News-Medical报道，研究人员分析了超过46万人的数据。样本包括在2001年至2020年间开始接受ADHD药物治疗且有自我伤害记录的患者。

研究人员将治疗开始前90天、服药的前90天以及后续治疗阶段，与未接受药物治疗的时期进行了比较。在全部五个医疗卫生系统中，最高风险都出现在治疗开始前不久。

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需要早期支持

该研究负责人、药学讲师阿德里安娜·陈博士指出，人们常常担心ADHD药物本身会增加自我伤害风险。她表示，研究结果表明，许多患者在治疗开始前就处于最脆弱的状态。

作者强调，需要对ADHD患者进行仔细监测，尤其是那些在开始治疗前症状加重的人。未来，他们计划研究药物治疗的其他结果，包括治疗中断和恢复治疗，以及族裔和社会经济弱势可能如何导致不同医疗卫生系统中ADHD患者获得照护的不平等。

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