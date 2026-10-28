在美国，52.5%的13岁至27岁人群表示在过去一年中参与过赌博。13至17岁青少年中的这一比例为42.7%。罗格斯大学社会工作学院赌博研究中心的研究人员得出了这一结果，News-Medical报道。

这项全国性研究是近20年来美国首次针对该年龄组开展的研究，共调查了1677名美国年轻人。研究人员询问参与者是否参与过21类活动，从宾果游戏、抽奖和技巧类游戏，到体育和电子竞技投注、加密货币交易以及预测市场投注。研究涵盖线上和线下活动。

青少年中的风险

研究人员将所有受访者中的5.4%归入问题赌博高风险组。在过去一年参与过赌博的人中，39.5%有一些问题赌博症状，10.3%属于高风险组。在参与赌博的青少年中，约11%被归入该组，尽管他们尚未达到参加受监管赌博活动的法定年龄。

女性和男性赌博者的高风险比例相近，分别为10.7%和9.9%。在参与赌博的受访者中，17.7%的非裔美国人、12.8%的拉丁裔美国人和6.4%的白人美国人被归入高风险组。在年收入低于1万美元的家庭中的赌博者里，也记录到最高比例，接近30%。

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家庭和数字平台的影响

家庭环境中也发现了与赌博的关联。41.1%的受访者表示其家庭或家庭住户中有人赌博，其中包括51.5%的青少年。认为家庭成员存在赌博问题的人，被归入高风险组的可能性高出五倍以上。与家庭成员一起赌博的参与者被归入该组的可能性高出四倍以上。

约40%在预测市场下注的参与者，以及41%的社交赌场用户被归入高风险组。在所有赌博者中，46%结合了线上和线下形式。对于高风险参与者，这一比例达到65.4%，其中52.5%每周至少赌博一次。

伴随出现的健康问题

与未参与赌博者相比，参与赌博的受访者更常报告饮酒、过量饮酒、吸毒、过度使用社交媒体和过度购物。在高风险受访者中，52.8%报告焦虑，38.4%报告抑郁，13.1%报告有自杀念头。研究人员建议从初中开始预防教育，并加强对类似赌博的新产品的监管。

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